«Fin dal primo giorno di quarantena noi siamo pronti a ripartire la nostra Società, ogni giorno più presente che mai, ha sempre manifestato la netta volontà di tornare a giocare al più presto, ovviamente nel rispetto dei protocolli che verranno emanati nelle prossime settimane. Come tutti siamo in attesa di conoscere le decisioni che verranno prese dalle istituzioni sulla ripresa dei campionati. A prescindere, la certezza è che meritiamo la promozione ed ognuno di noi vorrebbe conquistarla sul campo. Non so quanto tempo dovrà passare prima di poter abbracciare i nostri tifosi ma in caso lo faremmo virtualmente, dopo tutte le sofferenze calcistiche che questa gente ha vissuto negli ultimi anni il ritorno al professionismo sarebbe una grande gioia per tutti». Queste le parole del centrocampista del Palermo, Malaury Martin, rilasciate ai canali ufficiali del club rosanero in merito alla ripresa dei campionati.