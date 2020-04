Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, ha confermato ai microfoni di “La Repubblica” che ci sarà un bonus vacanze. Infatti ci sarà un bonus per aiutare le persone con figli a carico e con reddito medio basso che permetterà di andare in vacanza. Anche se ancora non si sa a quanto ammonterà la cifra: “È presto per dire se saranno 500 euro a famiglia o una cifra più bassa ma a persona”