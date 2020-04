Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in Sicilia, i dati sono sempre più drammatici. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” nella notte visti i casi di contagio, è stata sgomberata la casa di riposo di Caltagirone. A comunicare la notizia è stato l’assessore alla salute, Ruggero Razza, queste le sue parole sulla sua pagina Facebook: “Una notte di lavoro. Uno straordinario lavoro realizzato dagli operatori del 118 e dai volontari dell’emergenza. Dopo aver sentito il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo e il team messo a disposizione dall’Asp di Catania, si è deciso di sgomberare la casa di riposo “Don Bosco” e trasferire tutti i suoi ospiti. Grazie per la professionalità dimostrata a tutti gli operatori Seus e ai medici e infermieri impegnati nell’azione. Grazie a volontari, alla Croce rossa italiana, che ha partecipato alle operazioni con l’unità di biocontenimento. Sono immagini di grande professionalità che rendono onore a una giornata che deve unire tutti gli italiani nel sentimento di amore per la nostra Patria”.