Domenico Cottone, presidente del Marsala, intercettato da “Radio Time” ha dichiarato: «Posto che sono palermitano e tifoso rosanero, ma il Palermo non è irresistibile ed il 3-1 contro di noi è un po’ bugiardo. La gara era equilibrata e senza la papera del mio portiere sarebbe finita pari. Rigori? In D ne fischiano pochissimi, al Palermo ne danno uno o due a partita, quindi qualcosa non va. O sono bravi i loro attaccanti o sono scarsi i difensori avversari».