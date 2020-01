Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone con la collaborazione del rappresentante dell’A.I.A., Sig. Sandro Capri e del responsabile di segreteria Sig. Marco Ferrari, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

SOCIETA’

AMMENDA

Euro 200,00 F.C. S.S. NOLA 1925 Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE

AGOVINO MASSIMO (F.C.GIUGLIANO 1928) Allontanato per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo della Terna Arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava la propria condotta e tentava di venire a contatto con gli Ufficiali di gara, non riuscendovi solo grazie all’intervento dei propri dirigenti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANASTASI SIMONE (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LICCARDO CRESCENZO (F.C.GIUGLIANO 1928)

FRANCO DAVIDE (PALMESE A.S.D.)

DAQOUNE ZAKARIA (TROINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)

SABA ALFREDO (TROINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GRAZIANO GIACOMO (CALCIO BIANCAVILLA 1990)

MARCHETTI DOMENICO (FOOTBALL CLUB MESSINA)

MALTESE SALVATORE (LICATA CALCIO)

BALISTRERI PIETRO (MARSALA CALCIO A R.L.)

FERNANDEZ CIPOLLA LAUTARO (TROINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAGLIARDI MATTIA (CASTROVILLARI CALCIO)

SILVESTRI AMEDEO (CITTA DI ACIREALE 1946)

GUARRO ANTONIO (F.C. S.S. NOLA 1925).