Che il Marsala stia cercando un portiere over ormai è cosa nota. La società del presidente Cottone, infatti, sta cercando un portiere possibilmente esperto da affiancare al bravo e giovane Antonio Russo, classe 2000 di proprietà della Salernitana. I due nomi concreti che circolano nell’ambiente azzurro sono quelli di Mattia Licastro, classe ‘95 cresciuto nelle giovanili della Reggina ed ex Palmese e di Salvatore Di Carlo, guardiapali classe 1989 che nei primi mesi del campionato si è reso protagonista con la maglia del Marina di Ragusa risultando, come rendimento, uno dei migliori portieri del girone I. Con quest’ultimo, stando a quanto raccolto da “NotiziarioCalcio”, ci potrebbe essere un’accelerata della trattativa nelle prossime ore nonostante un timido interessamento del Corigliano.