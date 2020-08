«Alla gara di Verona, l’Empoli arriva da un buon secondo tempo giocato contro il Livorno e senza alcun problema fisico: quella di Cosenza è una giornata che abbiamo già cancellato, ripartiamo dalle note più positive, come la gara di Salerno. La squadra sta bene, è motivata, per quanto mi riguarda partivamo dai playout e siamo arrivati ai playoff, il risultato è buono: ma è solo un punto di partenza, non possiamo cullarci sul niente. Abbiamo questa opportunità cercata per mesi, dopo qualche difficoltà dobbiamo andare avanti con tutte le nostre forze, e con l’attenzione e la concentrazione giusta». Queste le parole di Pasquale Marino, allenatore dell’Empoli, rilasciate in conferenza stampa pre gara contro il Chievo Verona.