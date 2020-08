«L’esperienza al Palermo è durata sfortunatamente poco meno di un mese, mi dispiace molto. All’epoca la UEFA non riconosceva la validità del mio patentino da allenatore, ma adesso è tutto risolto. L’Italia mi piace molto, così come il calcio italiano, e dopo che avrò passato un altro po’ di tempo qui in MLS sarà sicuramente un mio obiettivo tornarci». Queste le parole dell’ex allenatore del Palermo, Guillermo Barros Schelotto, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito all’avventura nei rosanero.