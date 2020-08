La stagione 2019/2020 per il Padova non può certo essere definita soddisfacente: partiti con ambizioni di promozione diretta dopo la retrocessione della scorsa stagione, i biancoscudati hanno conquistato solamente il quinto posto, venendo eliminati poi al primo turno nazionale dei Playoff dalla Juventus Under23. La società del patron Joseph Oughourlian dunque non ha intenzione di ripetere la stessa esperienza nel prossimo campionato e, come si legge su “Il Mattino”, ha deciso di confermare pienamente il budget per il mercato stanziato la scorsa stagione (circa 5 milioni di euro), con l’obiettivo di agguantare la promozione diretta in serie B, senza essere costretta a superare l’ostacolo playoff.