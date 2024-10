Mantova-Palermo, Possanzini: «Abbiamo giocato bene contro una squadra forte, ai rosanero auguro il meglio»

Il tecnico del Mantova Davide Possanzini è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo giocato bene, ma ci è mancato qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Spesso abbiamo preferito non rischiare e arretrare, ma secondo me avremmo dovuto osare di più per ripagare tutti gli sforzi che facciamo. Sono felice di come hanno giocato i ragazzi, perché hanno dimostrato di essere concentrati. Con maggiore convinzione, avremmo potuto vincere. In alcuni momenti c’erano i presupposti per fare di più, ma è parte del percorso. Abbiamo affrontato due grandi squadre in quattro giorni e abbiamo fatto una buona figura, sono soddisfatto, ma ora dobbiamo concretizzare. Oggi sono stati fischiati 30 falli senza cartellini, il che cambia il peso della partita e la condiziona: secondo me, le squadre che cercano di giocare a calcio dovrebbero essere più tutelate. Siamo soggetti a una media di 20 falli a partita. Lascio a voi le interpretazioni. Ho avuto la fortuna di essere un attaccante e so che a volte le cose non vanno come previsto. Tuttavia, più si crea e più si aumentano le possibilità di fare bene; avremmo dovuto osare di più. Non posso comunque che essere soddisfatto, la partita è stata interpretata molto bene. Il salto di qualità è a portata di mano e dobbiamo coglierlo. Il Palermo dovrà lottare, ma è indubbiamente una squadra forte; se guardi la distinta, fa impressione. L’allenatore è competente e sa esattamente cosa fare. È una squadra che mi è rimasta nel cuore e auguro loro il meglio».