Mantova-Palermo, De Maio: «I rosanero hanno commesso molti falli senza ricevere ammonizioni»

Intervenuto in conferenza stampa il calciatore del Mantova Sebastien De Maio ha rilasciato le seguenti parole:

«Mi alleno per giocare. Un giocatore deve essere sempre pronto per aiutare la squadra. Gara con tanti falli? All’intervallo, il mister ha parlato con l’arbitro, perché loro hanno commesso molti falli senza ricevere ammonizioni. Ma ci siamo fatti rispettare reagendo bene senza arrabbiarci. Il bicchiere è pieno. Il Palermo è forte e ha un organico più forte e diverso dal nostro, ha investito di più durante l’estate. Io sto bene, così come tutto il gruppo. Quando il gruppo lavora bene, automaticamente rendi bene. Dopo queste due partite, usciamo con la consapevolezza di poter fare di più; in entrambe le gare ci è mancato solo il gol. Il gruppo sta bene, anche chi non gioca contribuisce positivamente, e mi è piaciuto che oggi, quando ho saputo di essere titolare, il gruppo era felice per me».