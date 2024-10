Palermo spento, troppo timido per vincere a Mantova: il pareggio è un passo indietro

Un brutto 0-0, quello ottenuto dal Palermo sul campo del Mantova che certamente non lascia intravedere una parvenza di continuità dopo il successo di pochi giorni fa contro la Reggiana. La squadra di Dionisi sembrava aver messo la marcia giusta, soprattutto in trasferta, ma il pareggio di questa sera contro il club lombardo sa tanto di passo indietro. I rosanero falliscono l’aggancio alla Cremonese al quarto posto e si vedono raggiungere dalla Juve Stabia a 16 punti.

Mantova-Palermo 0-0: rosanero spenti e senza idee

Il Palermo parte a rilento e subisce l’intraprendenza del Mantova che costruisce una buona opportunità, disinnescata da un ottimo Desplanches. La squadra di Possanzini tiene il possesso palla per quasi tutta la gara (75%) e la pressione dei rosanero è lenta e poco convincente. Dionisi richiama spesso i suoi ragazzi ad una maggiore aggressione per recuperare palla nella trequarti offensiva ma i giocatori non sembrano rispondere alle sue richieste, specialmente nel primo tempo. Gioco spezzettato, tanti duelli in mezzo al campo e occasioni quasi nulle per il Palermo nella prima frazione. L’unica è quella di Henry che arriva a pochi passi dal portiere ma conclude male, non trovando lo specchio della porta del Mantova.

La squadra si sveglia solo dopo il gol annullato al Mantova di inizio secondo tempo. Sulla destra Insigne disegna due ottime linee di passaggio prima per Le Douraon prima e per Diakitè dopo che serve Ranocchia, ma in entrambe le occasioni il portiere Festa salva il risultato. Pochi lampi all’interno di una prestazione oggettivamente brutta e decisamente poco brillante da parte dei rosanero. Il gioco troppo spezzettato non aiuta di certo i giocatori più tecnici come Insigne e Ranocchia ma allo stesso tempo la manovra della squadra di Dionisi è lenta e prevedibile. Manca Brunori, una soluzione che dalla panchina avrebbe potuto fare la differenza.

Entrano Verre, Di Francesco e Appuah; quest’ultimo spreca una ripartenza preziosa e in generale i subentrati non riescono a dare quella spinta in più. Il copione è, di fatto, lo stesso per tutta la partita che probabilmente per proposta e gioco è la peggiore della gestione Dionisi. Un punto in trasferta non è mai da buttare ma bisogna ricordare lo status dei rosanero e quello del Mantova che arriva dalla Serie C e con tanti calciatori in campo al loro primo campionato di B in carriera. Un pareggio che sà tanto di occasione sprecata ma la mancanza di idee e qualità nel corso dei novanta minuti deve portare certamente ad attente riflessioni.