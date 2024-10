Mantova-Palermo, Dionisi: «Metodo arbitrale un po’ ha inciso ma non ha cambiato l’inerzia della partita»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata contro il Mantova.

«Il metodo arbitrale? Un po’ ha inciso ma non ha cambiato l’inerzia della partita. Oggi sembravamo molto fallosi ma non voglio entrare nel merito di queste polemiche. Peccato che in alcune situazioni qualcuno si lasciasse cadere a terra, una tattica che conosco bene e che alcuni sanno eseguire molto bene. Appuah ha preso iniziative. In allenamento mostra di più e sa che in certe situazioni avrebbe potuto fare meglio. La prima partita è sempre difficile, anche perché è sempre un ragazzo con poca esperienza. Se mi preoccupa non aver vinto mai due partite di fila? No, ma è chiaro che per ambire a certi traguardi bisogna anche riuscire a fare quello. Detto questo, oggi è stata una partita positiva, contro un avversario tosto. Mi è piaciuto vedere negli spogliatoi i ragazzi che ovviamente volevano di più stasera».