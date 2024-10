Mantova-Palermo, Dionisi: «Prestazione positiva. Negli episodi non siamo stati fortunati»

Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata contro il Mantova.

Ecco le sue parole:

«Nel primo tempo siamo stati meno aggressivi, nel secondo lo siamo stati concedendo meno. Negli episodi non siamo stati fortunati, non siamo soddisfatti al 100% ma è stata una prestazione positiva contro una squadra che in casa ha fatto sempre bene. Ora dobbiamo recuperare energie per la prossima. Le scelte sono in funzione della gara. Fin quando quelli che entrano portano positività sono contento. Domenica dobbiamo essere prestanti. Oggi però non era semplice, hanno fatto 11 punti in cinque partite casalinghe».