«Stando a due passi da casa, io sono di Napoli, ad Avellino mi sento davvero a casa. Sto bene e sono molto contento. Il gol di Silvestri? Me ne sono accorto subito del gol, guardavo la palla, e per fortuna è entrata. E’ stato un colpo clamoroso, non lo aspettavamo ma va bene così. Non era facile vincere domenica, per fortuna è andata in questo modo. E’ stata una partita durissima, bloccata e siamo stati anche fortunati. Non ho segnato ma l’importante era prendere i 3 punti.

Bari? Sarà un testa a testa importante. Bari è una piazza come Avellino, ambiziosa, vogliosa di riscatto, di risalire la china e conosco le ambizioni di quel club. Noi siamo sul pezzo e vogliamo approfittare di qualsiasi altro passo falso. Pressione sulla rincorsa al Bari? Assolutamente no». Queste le parole dell’attaccante dell’Avellino, Riccardo Maniero, rilasciate ai microfoni di “Prima Tivvù” in merito alla ricorsa sul Bari e al match contro il Palermo.