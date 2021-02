«L’Avellino ha fatto la scelta vincente l’estate scorsa. Il testa a testa era Auteri-Braglia per la panchina e fu scelto il pragmatismo di Braglia rispetto al bel gioco di Auteri. L’Avellino è una squadra costruita per fare un campionato di altissimo livello. Per lottare per il salto di categoria, poi la Ternana sta facendo un campionato a parte ma l’Avellino ai playoff sarà tra le protagoniste. Braglia è questo, un allenatore concreto, che vince le partite come quella di domenica con il Palermo. Poi vincere e ottenere il bel gioco non è facile. Io credo che il tifoso dell’Avellino voglia vincere e uscire da questa categoria il prima possibile e quindi il bel gioco può aspettare».

Queste le parole del noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, rilasciate ai microfoni di “LVS” in merito all’Avellino e al match vinto contro il Palermo.