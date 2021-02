Tanino Vasari, ex calciatore del Palermo, è stato arrestato per bancarotta fraudolenta. L’ex stella del calcio rosanero è stato sottoposta agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare emessa dal gip del tribunale di Palermo a fine dicembre scorso.

Secondo quanto riporta “Palermo Today”, si tratterebbe di bancarotta fraudolenta per l’attività “Caldopane” della società “Pane, pizza e…srl”. Per lo stesso reato sono stati indagati e denunciati anche il fratello e le figlie di Vasari. L’avvocato dell’ex esterno d’attacco ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare.