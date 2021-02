Incredibile quanto successo a Messina, dove alcune persone nonostante le restrizioni anticovid si allenavano tranquillamente in palestra.

Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud” circa 5 persone in una palestra a sud della città sono state beccate dalla Polizia nel bel mezzo di un allenamento senza autorizzazione. All’interno del locale erano presenti il proprietario e 4 atleti. I 5 sono stati sanzionati per non aver rispettato le norme previste dal Dpcm.