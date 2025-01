Manchester City, Haaland: «Quando perdi, viene meno la fiducia. Questo è club vincente»

Erling Haaland è tornato a parlare. II centravanti del Manchester City si è espresso dopo il momento estremamente negativo passato da lui e compagni. Le dichiarazioni dell’attaccante Haaland ai canali ufficiali del Manchester City.

«Quando perdi, puoi perdere la fiducia e all’improvviso abbiamo iniziato a perdere. È un club vincente qui e se guardi solo agli ultimi dieci anni non ci sono state molte partite perse. È stato strano, ma mi ha dato la motivazione e la fame per continuare, per migliorare e per dare il massimo. Si può parlare di quanto siamo stati sfortunati con gli infortuni e lo siamo stati, ma non si possono cercare scuse. La cosa positiva è che abbiamo così tante partite e possiamo andare direttamente alla partita successiva per cercare di cambiare le cose ed è quello che stiamo facendo».