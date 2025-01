Tuttosport: “I tormenti di Guardiola”

Arrivando allo stadio del Brentford, Pep Guardiola si è trovato di fronte a uno sfottò pesante: un tifoso avversario gli ha chiesto ironicamente notizie della moglie. Come riportato da Tuttosport, la domanda arriva proprio dopo che è diventata di dominio pubblico la fine della trentennale storia d’amore tra Guardiola e Cristina Serra.

I due si erano conosciuti nel 1994, sposati vent’anni dopo e separati nelle ultime settimane. La notizia è trapelata solo di recente, ma la separazione sarebbe avvenuta già a dicembre, nel periodo più difficile della stagione per il Manchester City, con la squadra irriconoscibile in campo e Guardiola visibilmente nervoso.

Una separazione senza terze persone

Secondo un amico dell’allenatore citato dal Daily Mail, la rottura non sarebbe dovuta a terze persone, e i due sarebbero rimasti in buoni rapporti. Cristina Serra aveva già lasciato Manchester nel 2019 per tornare a Barcellona, dove gestisce un’azienda di moda. Con lei era tornata anche Valentina, la figlia più piccola della coppia, oggi diciassettenne.

Un segno indelebile

Nonostante la separazione, Guardiola continua a portare la fede al dito, un gesto che lascia intuire come la decisione possa essere stata più subita che voluta. Trent’anni di storia d’amore non si cancellano facilmente, come un gol annullato dal Var, e qualcosa della relazione con Cristina Serra rimarrà per sempre.

Ripresa in campo e consolazione nella musica

Il Manchester City ha iniziato a dare segnali di ripresa nelle ultime settimane, e i tifosi sperano che anche Pep ritrovi presto serenità. Da grande appassionato di Francesco De Gregori, chissà se avrà trovato conforto in qualche sua canzone. Come canta il cantautore romano in Rimmel: «E qualcosa rimane, fra le pagine chiare e le pagine scure».

Lo sfottò di Brentford, invece, scivolerà via, come accade alle provocazioni che si incontrano nel calcio.