Klopp: «Titoli al Liverpool se revocati al City? Festeggeremmo con una parata nel mio giardino»

In queste ore, Jurgen Klopp ha accettato l’incarico di ‘Head of global soccer’ di Red Bull. Nella sua conferenza stampa di presentazione ha parlato anche delle sanzioni incombenti sul Manchester City, indagato per aver violato ben 115 regole del Fair Play Finanziario tra il 2009 e il 2018. Il club allenato da Pep Guardiola rischia la revoca di alcuni titoli che, eventualmente, potrebbero essere assegnati al Liverpool. Dunque, l’ex tecnico dei Reds, ha rilasciato le seguenti parole in vista della sentenza che dovrebbe uscire tra qualche mese:

«Quando ho lasciato il Liverpool, abbiamo parlato di questa possibilità. Se davvero ci venissero assegnati alcuni titoli, direi a tutti di venire a Maiorca. Prenotate un volo per Maiorca, la birra la pago io. Comprerò la birra e faremo la nostra parata nel mio giardino».

Sul suo nuovo ruolo con la Red Bull:

«Io amo il calcio. So che ci sono cose molto più importanti ma l’impatto che ha è forte e io sono felice e orgoglioso di farne parte. Mi considero un medico del calcio, ovunque io sia do tutto me stesso e ora lo faccio per Red Bull. Questo incarico riflette più o meno quello che volevo fare».