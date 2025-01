Siviglia: arrestato Kike Salas. È accusato di essersi fatto ammonire per scommesse

Il calcio spagnolo è sotto schock. Il difensore del Siviglia, Kike Salas, è stato arrestato oggi con l’accusa di essersi fatto ammonire volontariamente in più partite per rendere vincenti le scommesse piazzate da amici e familiari. Tuttavia il fermo del giocatore è durato poche ore in quanto è stato rimesso in libertà dopo aver rilasciato dichiarazioni al magistrato. Il club dal canto suo, confida nella presunzione di innocenza del giocatore. Un tribunale di Morón de la Frontera, la città natale del difensore in Andalusia, continua ad indagare su di lui e su altri due giovani, che farebbero parte della sua cerchia di fiducia. Dunque non è da escludere che possano essere coinvolte più persone.

