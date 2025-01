Arsenal-Manchester United, Havertz sbaglia un rigore: vergognose minacce alla moglie incinta

Bruttissimo episodio avvenuto dopo la gara di FA Cup di ieri tra Arsenal e Manchester United, in cui i Gunners hanno perso 2 a 1 dopo i calci di rigore per via dell’errore decisivo di Havertz. Sui social, la moglie del giocatore, Sophie Havertz, ha pubblicato alcuni degli insulti ricevuti, rivolti anche al bambino che la coppia aspetta:

“Spero che tu abbia un aborto”, “Verrò a casa tua e ucciderò il tuo bambino. Non scherzo, aspettami”. La risposta della moglie del giocatore: “Per chiunque pensi che sia normale scrivere cose di questo tipo, per me è scioccante. Spero che si vergognino di loro stessi. Non sono sicura di cosa devo dire, ma per favore siate più rispettosi. Siamo meglio di questo…”.