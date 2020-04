«Per quella che è stata la mia esperienza all’interno dello spogliatoio pur con qualche esasperazione e qualche situazione borderline ho trovato gente seria, professionale, che quando c’era da allenarsi e preparare la partita dava più del cento percento. In quei mesi ho avuto a che fare con un gruppo serio e con cui mi sono trovato bene. Non che non ci fossero problemi, ma il gruppo con cui ho avuto a che fare era invidiabile tecnicamente e profesionalmente. Quando c’era da onorare la partita quel Palermo la onorava, sempre». Queste le parole del direttore sportivo del Venezia, Fabio Lupo, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito alle dichiarazioni del terzino ex Palermo, Haitam Aleesami.