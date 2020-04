L’emergenza Coronavirus continua in Inghilterra, ma non tutti rispettano il lockdown previsto dal governo britannico per l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport”, Jose Mourinho, allenatore del Tottenham, ha allenato 3 giocatori della sua squadra in un noto parco di Londra. Si tratta di Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon e Tanguy Ndombelé che hanno svolto una seduta d’allenamento con lo “Special-one”.