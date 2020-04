E’ scattata immediatamente una multa di 400 euro per un residente ad Angri che per “evadere” dalla quarantena ha usato il suo pappagallo come se fosse un animale da passeggio.

L’uomo ha portato il suo volatile in Piazza Annunziata legandolo al guinzaglio e qualcuno li ha immortalati in un video postato sui social e poi diventato virale. A nulla sono valsi i documenti, l’autocertificazione e le giustificazioni che il padrone del pappagallo ha mostrato ai carabinieri, multa salata per il cittadino di Angri che ha letteralmente lasciato senza parole i due militari, una scena mai vista fino ad ora.