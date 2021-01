Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Siamo Aquile” in onda su TRM:

«Palermo, Ternana e Bari? La differenza di valori non è così evidente. A parte le sfide contro le big, le altre sono quelle che contano veramente. Sfida contro i pugliesi? L’abbiamo catalogata come due persi, si poteva vincere, poi abbiamo concesso qualche contropiede».





«Non siamo da decimo posto, non siamo questi e lo posso dire al 100%. Dobbiamo dare di più e non possiamo finire in questa posizione. Puntiamo a scalare la classifica e a partecipare ai playoff».