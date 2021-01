Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Siamo Aquile” in onda su TRM:

«Fisicamente sto bene, più partite faccio più arrivo alla mia forma ideale. La Ternana è la squadra che mi ha sorpreso di più, ha avuto una continuità impressionante. La Serie C è un campionato duro e ogni anno ci sono tante sorprese. Bisogna essere sempre su pezzo e dare qualcosa di più».

«Ammissione di colpa di Sagramola? Il direttore ha espresso la sua opinione e i tifosi possono dire quello che vogliono. Non posso commentare il suo pensiero. Mirri, Sagramola e Castagnini sono i nostri punti di riferimento. Ho sempre giocato in un centrocampo a tre, ma non ho nessun problema in uno schieramento a due».

«Boscaglia? Super preparato, tutti i ragazzi lo stanno seguendo al 100%. Rigiocherei la partita contro la Catania. Maglia celebrativa? Stupenda, ha dei colori bellissimi ed è stato emozionante indossarla».