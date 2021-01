Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Siamo Aquile” in onda su TRM:

«Questo girone d’andata è da cancellare. Se facciamo lo stesso al ritorno, è giusto che ci mandino a casa»





«Cavese? E’ una partita difficile, bisogna fare tre punti. Potrebbero essere importantissimi per noi e devono darci il via a questo gran finale del girone di ritorno. Obiettivi di classifica? Vogliamo metterci nella posizione migliore per affrontare i playoff. Sicuramente non è questa, altrimenti sarebbe un fallimento».