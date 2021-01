Francesco Baldini, ex allenatore del Trapani, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Siamo Aquile” in onda su TRM, soffermandosi sul Palermo:

«Il Palermo ha una rosa che può adottare diversi moduli. Luperini? Può fare fatica in un centrocampo a due, rende meglio a tre. Odjer e Palazzi, invece, possono farlo. Gregorio è una mezzala di grande inserimento: secondo me ha margini di miglioramento incredibili. Lavorerà ancora per migliorare ed essere più ordinato».





«Silipo? Con me ha giocato alla Mertens, da falso nueve. E’ molto giovane e deve avere pazienza in questo Palermo. L’ho visto cresciuto e sta facendo un percorso importante. Può avere un futuro importante».