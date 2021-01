La scorsa estate in casa Palermo, ma anche all’interno del Consiglio Comunale della città, ha tenuto banco la convenzione per il Renzo Barbera in favore del club. Alla fine la questione fu “risolta” dal sindaco Leoluca Orlando, ma non vi era ancora l’intesa sul canone annuo da versare nelle casse comunali da parte dei rosanero.

Adesso, però, le cose sono cambiate. Il Comune di Palermo, il 31 dicembre 2020, ha pubblicato la delibera dirigenziale n.13266, dove annuncia il contratto di concessione per una durata di sei anni al Palermo, firmata in data 23 novembre 2020, di cui, però, sul sito del Comune non vi è traccia. Facendo una ricerca, infatti, vi sono i numeri di protocollo 11395 e 11398, quindi mancano 11396 e 11397 (vedi foto in basso).





Per questa convenzione il club di viale del Fante, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, verserà un canone annuo di € 170mila. A tale cifra si è arrivati dopo che l’ingegnere Mario D’Amore, nominato dal Palermo, ha presentato la propria relazione e fatto presente che il metodo di stima eseguito dal Comune equiparava lo stadio ad un’attività commerciale come, ad esempio, un negozio. Tale condizione è stata contestata dalla società rosanero.

Per raggiungere la cifra di € 341mila, chiesta dal Consiglio Comunale, si farà fronte a delle somme stanziate dalla Regione Siciliana, che va in soccorso delle società sportive per i pagamenti degli affitti per l’utilizzo degli impianti in questo periodo di pandemia.

Il Comune, quando sarà possibile riaprire le porte del “Barbera” ai tifosi, potrà ridiscutere il canone con il club di viale del Fante. Questo si farà anche quando gli uffici, ancora occupati dall’U.S. Città di Palermo, verranno liberti e, quindi, a disposizione dal Palermo FC.

Nell’accordo, sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, manca, però, la possibilità per il Palermo di installare la pubblicità all’esterno dello stadio (piazzale Cestmir Vycpalek). Questa, così come stabilito dal Consiglio Comunale nel luglio del 2020, potrà essere fatto tramite bando pubblico. Il club di viale del Fante ha contestato questa decisione, anche facendo presente che nella vecchia convenzione era presente questa possibilità, ma senza alcuna fortuna.

Nella delibera si parla anche di fondi per le spese di manutenzione straordinaria stanziati dal Comune per gli anni 2021 e 2022.

La commissione tecnica di valutazione, si legge sempre sulla delibera, nella seduta dell’11/12/2020 ha espresso il proprio parere di congruità sulle diverse spese comunicate dalla Società sportiva e stabilito che tale cifra doveva essere a carico dell’Amministrazione ma che, per carenza di fondi, è stata anticipata dal concessionario (Palermo Fc oggi, Ssd Palermo nella scorsa stagione).

All’esito di questa verifica la Commissione ha stabilito di stanziare un totale di € 263.892,00, suddivise in € 139.363,14 per il 2021 ed € 124.528,86 per il 2022, da utilizzare per spese di manutenzione straordinaria per il “Barbera”.

In basso la foto delle Determine dirigenziali dove si evince la mancanza del numero di protocollo 11396 e 11397: