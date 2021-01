Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale l’Alessandria ha comunicato la positività al Covid-19 di quattro calciatori:

Questo il comunicato:





“Nel corso degli esami effettuati in questi giorni a giocatori della prima squadra, sono stati riscontrate le positività al Covid per 4 giocatori. In tal senso, a titolo precauzionale, la seduta di allenamento di domani, venerdì, è stata annullata”.