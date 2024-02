Lucchini: «Palermo lanciatissimo dopo il mercato, la Cremonese può metterlo in difficoltà»

L’allenatore ex ed giocatore Stefano Lucchini a “Cremona1Tv” analizza il momento della Cremonese, divisa tra l’occasione persa con l’Ascoli e l’occasione di uno sprint da Serie A con il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Il punto ottenuto ad Ascoli dalla Cremonese è un punto guadagnato visti anche gli altri risultati. La Cremonese è attesa da un compito arduo, arriva un Palermo lanciatissimo soprattutto dopo il mercato di gennaio e l’inserimento di un calciatore che sta facendo la differenza come Ranocchia. Dall’altra parte una Cremonese che dopo una partita giocata non all’altezza deve ricominciare a giocare con un atteggiamento propositivio, la squadra di Stoppa ha tutte le qualità e caratteristiche per poter mettere in difficoltà il Palermo e conquistare tre punti importanti. È uno scontro diretto per la classifica e può duire se la Cremonese è pronta per fare lo scatto per la A, una Cremonese che deve solo ritrovare il gol e la prestazione mancata ad Ascoli».