Tiribocchi: «Cremonese-Palermo? Scintille allo “Zini”. I bomber faranno la differenza»

Simone Tiribocchi, ha parlato ai microfoni de “Laprovinciacr.it” in merito a Cremonese-Palermo e al confronto Coda-Brunori.

Ecco alcune sue parole:

«In queste partite sono i bomber a fare la differenza. Cremonese-Palermo è una partita da circoletto rosso, che arriva nel momento migliore per le due squadre e per questo crea tanta attesa. Il Palermo ha avuto qualche difficoltà, ma ora sta benissimo e la Cremonese altrettanto. Gli ultimi due pareggi non devono ingannare, la squadra di Stroppa aveva una media pazzesca ed è normale che non sia sempre possibile vincere. Le prestazioni sono sempre state di livello. Quindi mi aspetto scintille allo Zini. C’è in ballo il secondo posto e una grande fetta di autostima. Dietro al Parma, che sembra abbia una marcia in più, il secondo posto è una questione aperta. Prima c’è stato il Venezia, poi il Como, ora la Cremonese. A mio giudizio però sono i grigiorossi e il Palermo che si giocheranno fino alla fine la promozione diretta, con il Como come outsider dopo un mercato invernale di tutto rispetto».

«Coda? Lo capisco e so quanto sia importante per lui. Il re resta Stefan Schwoch, ma il suo trono traballa con Coda. So quanto ci tiene perchè lo conosco bene e spesso scherziamo su questa cosa. Coda lo può senza dubbio raggiungere. Credo che molte volte abbiamo fatto delle scelte anche guardando a questo rinunciando a fare una serie A da comparsa piuttosto che una B da protagonista. Negli anni ha saputo sempre fare gol con tutte le squadre. Dentro l’area non lascia scampo, è un trascinatore in questo senso. Negli ultimi anni ha sempre giocato in squadre importanti e non ha mai tradito. Con l’età ha anche cambiato modo di giocare diventando più uomo d’area. Brunori? È più giovane rispetto al collega ed è cresciuto con un calcio diverso dove la punta è abituata a fare tantissimo lavoro. Gioca più sull’inserimento, attacca la profondità e uno contro uno con il portiere difficilmente perdona. Entrambi sanno lavorare anche per la squadra. Credo che sia sempre il vero bomber a decidere le partite più pesanti e alla lunga i campionati. Il cannoniere fa salire le squadre in serie A e le fa salvare nella massima categoria. Le difese fanno più la differenza in serie A. Ricordo il Brescia di qualche anno fa con la quinta difesa del campionato ma capace di salire grazie a un rapace come Donnarumma…».