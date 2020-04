Daniele Deoma, direttore sportivo della Lucchese, ha parlato della possibile promozione in serie C della sua squadra. Ecco le sue parole, riportate da “Gazzettalucchese.it”: «Il virus ha messo giustamente tutto in secondo piano. Lo dico io che oltretutto ho una moglie dottoressa e che rischia la vita tutti i giorni in prima linea. Detto questo sto pensando anche alla squadra, al futuro della rosa che con qualche ritocco può far bene anche in Serie C. La Lucchese a tal proposito non sarà una ripescata ma andrà in Serie C perché saremo promossi come vincenti del campionato avendone già giocato due/terzi come da regolamento. Quando sarà ufficiale potremmo festeggiare insieme ai tifosi che se lo meritano più di chiunque altro. Sento parlare di ripescaggi ma non sarà così nemmeno per le seconde e le terze in classifica che potranno accedere alla categoria superiore soltanto se qualcuno rinuncerà. Ma ancora dobbiamo pensare che ci potrà essere, anche se remota, la possibilità di giocare e finire questo campionato. Noi saremmo felici di poter finire il campionato perché per prima cosa vorrebbe dire che tutto si è sistemato e saremmo ancor più contenti di poter festeggiare la vittoria sul campo anche ad agosto ma in assoluta sicurezza, cosa difficilmente fattibile».