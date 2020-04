Continua l’impegno benefico della Sampdoria in favore delle strutture genovesi che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, la società blucerchiata ha infatti donato dieci tablet all’Ospedale “Villa Scassi”. I dispositivi saranno utilizzati per mettere in contatto i degenti del nuovo reparto COVID con i propri familiari.