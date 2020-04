Dopo aver passato i giorni di Pasqua e Pasquetta con i cittadini rinchiusi in casa e con tutti i negozi chiusi, stamattina Palermo non si è svegliata solo con i cantieri dell’anello ferroviario ripartiti e librerie e negozi per bambini in parte riaperti. Stanso a quanto riferito da “Repubblica”, in alcune zone della città, soprattutto nell’isola pedonale di via Maqueda, le persone uscite a passeggio o riunite in gruppo a chiacchierare erano numerose e con comportamenti quasi da normali giornate feriali prima della pandemia. Il tutto quando ancora si è solo iniziato a parlare di “fase 2” e la quarantena è ancora in vigore.