«Il mio sogno? Vorrei giocare in serie A con questa squadra. Non è una cosa facile visto che siamo in serie D. Risaliremo una categoria alla volta. Ibrahimovic è un punto di riferimento per me. Ha grande fisicità, ma allo stesso tempo ha tecnica e agilità. E’ l’attaccante può forte al mondo secondo me. ». Queste le parole di Lorenzo Lucca, nuovo attaccante del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.