Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina “Facebook”, l’Acireale ha reso noto il tesseramento di Lucas Dynel. Ecco il messaggio del club: “UFFICIALE : Lucas Dynel è un calciatore dell’Acireale Calcio. Ufficializzato in questi istanti l’acquisto del centravanti polacco classe ’96. Benvenuto ad Acireale !”. In basso il post in questione.