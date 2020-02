«Perché arrivare al Palermo a gennaio e non in estate? Questo non è un problema mio, ma della società a cui appartenevo primo. Mi sarebbe piaciuto svincolarmi tutto. Tutto nasce dal prestito al Brescia, la società non mi ha riscattato e sono tornato al Torino. Lì non mi trovavo più a mio agio». Queste le parole di Lorenzo Lucca, nuovo attaccante del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.