Buone notizie per gli appassionati di gossip. Chiara Nasti ha confermato la relazione con Mattia Zaccagni, ventiseienne calciatore della Lazio, con uno scatto su Instagram in cui si mostra sorridente accanto al suo nuovo amore.

L’influencer partenopea ha rotto il silenzio sull’identità dell’uomo con cui esce da diversi mesi. Ai follower non aveva detto molto di più: pur confermando di essere impegnata, la Nasti aveva mantenuto la privacy sulla nuova storia d’amore. Inoltre, dopo aver confidato che la love story è nata a Ibiza la scorsa estate la bella napoletana ha ora ammesso cosa le piace di più del giocatore biancoceleste. “Esagero se dico tutto? Mi piace tutto, anche gli aspetti negativi”, ha ammesso la 24enne. “È molto più pacato rispetto a me e questo ci fa andare molto d’accordo. Non litighiamo quasi mai. Poi esteticamente meglio se non commento…. Mi piace tutto. Mai trovata una persona così completa”, ha aggiunto. La Nasti ha poi precisato: “Non mi dà modo di essere gelosa e lo stesso faccio io con lui. Viviamo molto sereni”.

Questa nuova love story ha suscitato svariati commenti da parte dei suoi followers, eccone qualche esempio: “Sei passata dalla Roma alla Lazio”; “Ormai passa da calciatore a calciatore”; “Si vede che siete tanto innamorati, secondo me fino all’estate ci arrivate”.

Insomma, la Nasti non perde tempo per far parlare di se. Oltre a questa rivelazione, sui social ha trovato anche una nuova trovata pubblicitaria. La nota influencer, seguita da quasi 2 milioni di followers su Instagram, si è portata avanti lanciando la nuova campagna di costumi. Un avvenimento festeggiato sui social con una serie di scatti che hanno letteralmente scatenato i fan. Per l’ennesima volta, ha fatto perdere la testa ai suoi tantissimi seguaci, arrivati in massa sul suo profilo social dopo le ultime foto pubblicate. Un regalo speciale della modella napoletana che si è spogliata, infiammando la rete con pose provocanti.