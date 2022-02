Jonathan Biabiany che adesso milita in Tercera in Spagna, al San Fernando, ha rilasciato un’intervista a Footmercato dove si è concentrato a parlare di molti temi tra cui la decisione di andare in un campionato di terza divisione, l’equivalente della Serie C italiana.

Ecco le sue parole:

«Sono sorpreso dal livello che c’è qui. Pensavo sarebbe stato più basso ma invece è più alto che in Italia: ci sono le riserve dei club della Liga, tanti giovani promettenti. Qui non ci sono stipendi da prima serie ma ci permettono di vivere bene ed è stata una scelta di vita, avevo bisogno di stare vicino alla mia famiglia. Il contratto scade a giugno, sono già stato contattato in Spagna, all’estero, ovunque: prima parlo col Presidente e poi decidiamo, io voglio continuare a giocare».