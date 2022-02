Le persone che hanno contratto il virus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 11.923.631 Di queste 150.221 sono morte, mentre 9.960.136 sono guarite o sono state dimesse. L’ultimo bollettino registra 325 persone positive decedute (31 delle quali risultano da conteggi relativi ai giorni scorsi) e 75.861 nuovi casi accertati. I pazienti positivi al virus attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 1.322 (28 in meno rispetto al giorno precedente, i nuovi ingressi sono 83). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 683.715. La Lombardia è la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 8.395.