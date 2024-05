Lotito si addormenta in Senato: De Laurentiis lo sveglia. Il siparietto (VIDEO)

Clamoroso episodio avvenuto nella giornata di oggi in Senato, dove si è svolta un’udienza con i rappresentanti del calcio italiano per affrontare dei temi legati sulla sostenibilità del movimento. Dopo l’intervento di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ha lanciato un appello per il ritorno a una Serie A a 18 squadre, la parola è passata a Maurizio Setti. Mentre il numero uno del Verona argomentava le sue tesi, Claudio Lotito è sembrato addormentarsi.

Il senatore e presidente della Lazio Claudio #Lotito (#FI) si è addormentato durante l'audizione in Senato tra i vertici della Serie A e il governo sulla situazione del calcio italiano. Il senatore viene svegliato dal presidente del Napoli Aurelio #DeLaurentiis. (video di… pic.twitter.com/4BtE96og8E — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) May 22, 2024