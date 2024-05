Repubblica Ceca: scontri al termine della finale di coppa tra Viktoria Plzen e Sparta Praga (VIDEO)

In Repubblica Ceca la finale di coppa tra Viktoria Plzen e Sparta Praga termina con scene da Far West. La squadra della capitale ha vinto il trofeo vincendo per 2 a 1, andando in vantaggio con l’autogol di Dweh e, in seguito al pareggio di Chory, si riporta avanti al 91′ con Birmancevic. Al triplice fischio, però, le due tifoserie si sono rese protagoniste di violenti scontri sul terreno di gioco:

22.05.2024🇨🇿Cup final, Plzeň – Sparta Praha, after match Plzeň attack on the pitch Sparta (Sparta on floor) https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/omhRGD6mFE — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 22, 2024