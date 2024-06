Euro 2024: arrestati oltre 60 ultras italiani a Dortmund. Sventato un agguato ai tifosi albanesi

La polizia di Dortmund ha sventato un attacco programmato da parte di ultras italiani contro i tifosi albanesi prima della partita degli Europei tra Italia e Albania. Nel pomeriggio, gli agenti hanno trovato nel centro della città un gruppo di oltre 50 cosiddetti ‘tifosi ad alto rischio’. Durante i controlli sono stati trovati diversi oggetti pericolosi, ha detto un portavoce della polizia in un’intervista al ‘Ruhrnachrichten’: “Solo con un intervento rapido dei nostri servizi di emergenza è stato possibile fermare lo scontro”, ha spiegato.

Gli ultras italiani erano in possesso di passamontagna e avevano le cinture legate attorno alle mani, probabilmente per colpire. In totale, gli agenti hanno temporaneamente arrestato più di 60 persone per esaminare ulteriori misure di polizia. Gli altri hooligans appartenenti allo stesso gruppo che invece hanno fatto il loro ingresso allo stadio sono stati scortati sugli spalti dalla polizia e sono attenzionati a vista dagli steward.