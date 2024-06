TMW: “Di Francesco ha scelto il Venezia, pronti due anni di contratto”

Conteso da Venezia ed Empoli, Eusebio Di Francesco ha dato la sua risposta: il tecnico ha infatti scelto il club lagunare, neo promosso in Serie A. Reduce dalla retrocessione in Serie B col Frosinone, per Di Francesco dunque – riporta TuttoMercatoWeb.com – c’è subito l’opportunità di misurarsi nuovamente con la massima serie. Per il tecnico classe ’69, ex tra le altre di Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari e Verona, pronto un contratto di due anni. La trattativa si è sbloccata nelle ultimissime ore e adesso siamo ai dettagli.

