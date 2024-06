Ribaltone Coinceiçao: accordo trovato e a lui la panchina | Non se l’aspettava più nessuno

Conceicao arriva a sorpresa. L’allenatore è stato scelto e ha detto sì: accordo quando non se lo aspettava più nessuno.

Sembrava essere passato di moda il nome di Sergio Conceicao. L’ex ormai Porto che ha avuto a che fare con il cambio di proprietà dei portoghesi in questi mesi, era stato accostato a grandi club, salvo poi essere finito per alcuni giorni nel dimenticatoio.

La sua situazione con il Porto in effetti è stata piuttosto spiacevole, con il presidente uscente dei bianco azzurri totalmente dalla sua parte, con tanto di rinnovo firmato nel 2024, e con il nuovo presidente eletto in primavera Villas Boas che a sorpresa ha deciso di non avere lui in mente per il futuro della squadra, decidendo praticamente come prima cosa dal suo insediamento di spedirlo lontano da Porto.

Conceicao, nome chiacchierassimo anche accostato al Milan, è adesso tornato assolutamente di attualità e secondo quanto riferito dall’Equipe sarebbe a un passo dalla firma. Una trattativa lampo che nessuno si aspettava più a questo punto, con le panchine dei migliori club quasi tutte occupate. La firma potrebbe arrivare nelle prossime ore.

Conceicao: accordo trovato

Il quotidiano francese ha fatto dunque in queste ore il punto sulla situazione Conceicao. Quello che sembrava essere stato scelto dal Milan per sostituire Stefano Pioli a un certo punto, andrà invece in un altro campionato. Nessun ritorno in Serie A, con l’Inter che negli scorsi anni si era interessata, ma anche la sua ex squadra la Lazio.

Il tecnico, che ha fatto molto bene al Porto nella sua lunga avventura, potrebbe presto accasarsi in Premier League. Il Leicester pare lo stia vagliando al fianco di Potter per la panchina.

Conceicao: bloccato dal Marsiglia

Come si apprende dal Portogallo, il tecnico avrebbe accettato la proposta del Leicester per il prossimo anno. Una squadra appena tornata su dalla Championship e rimasta orfana di allenatore dopo l’addio di Maresca, oggi al Chelsea.

L’allenatore avrebbe garantito alla società di non essere in trattativa con nessun altro club, e una volta trovato l’accordo economico – dopo che quello tecnico sembra essere stato ormai sposato in pieno dal portoghese – si procederà alle firme e alla chiusura della trattativa.