Corriere dello Sport: “Palermo senza Lund. Priorità Quagliata”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul mercato con Quagliata nel mirino.

Il Palermo si trova in una situazione di emergenza per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro a causa della convocazione di Lund per la Copa America. La competizione si svolgerà dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti e Lund, impegnato con la Nazionale statunitense, non sarà disponibile per l’inizio del ritiro del Palermo previsto per il 7 luglio a Livigno. La sua assenza, che potrebbe prolungarsi se gli Stati Uniti dovessero avanzare nel torneo, obbliga la dirigenza rosanero a trovare un rinforzo adeguato per la fascia sinistra in tempi brevi.

Questa urgenza è accentuata dal fatto che nella scorsa stagione il tecnico Eugenio Corini ha dovuto affrontare un ritiro senza terzini sinistri disponibili, a causa di problemi fisici di Aurelio e l’arrivo ritardato di Lund ad agosto. Attualmente, con il solo Aurelio a disposizione, il Palermo necessita di un nuovo terzino sinistro. Il campionato appena concluso ha dimostrato che Aurelio, ex Pontedera, non è ancora pronto per essere titolare in una squadra di Serie B di alto livello come il Palermo. Inoltre, occuperebbe uno slot Over, e il club sembra intenzionato a cederlo in prestito.

Lund dovrebbe rimanere a Palermo, avendo mostrato potenzialità e realizzato due gol, ma ha ancora margini di miglioramento soprattutto nelle letture difensive. Per questo motivo, la società vuole affiancargli un terzino di spessore. Tra i nomi possibili c’è Giacomo Quagliata della Cremonese, già accostato al Palermo in passato, che potrebbe rappresentare una buona opzione. Quagliata è palermitano e ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione in cui ha giocato con poca continuità. Indipendentemente dal prescelto, è probabile che il nuovo terzino sarà un giocatore Over, per evitare gli errori fatti puntando su due profili Under nella passata stagione.