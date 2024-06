Corriere dello Sport: “Palermo, Mazzitelli e Seba Esposito. Poi Coda se parte Brunori”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Il Palermo sta esaminando la possibilità di rinforzare diversi reparti della squadra. Oltre alla necessità di trovare un nuovo terzino sinistro, la dirigenza rosanero sta valutando altre opzioni per migliorare la rosa.

Per il ruolo di regista, il Palermo è interessato a Luca Mazzitelli, 28 anni, attualmente in forza al Frosinone. Mazzitelli è considerato un giocatore di esperienza che potrebbe dare stabilità e qualità al centrocampo.

In attacco, uno dei nomi sondati è quello di Sebastiano Esposito, 21 anni, di proprietà dell’Inter. Esposito è visto come un giovane promettente che potrebbe aggiungere freschezza e talento al reparto offensivo.

Se Brunori dovesse lasciare la squadra, il Palermo si troverebbe nella necessità di trovare un sostituto in grado di garantire un buon numero di reti in Serie B. Tra le opzioni considerate c’è Massimo Coda, 35 anni, del Genoa, reduce da una stagione in prestito alla Cremonese. Coda ha dimostrato di essere un attaccante prolifico in Serie B e potrebbe essere la soluzione ideale per mantenere alto il potenziale offensivo della squadra.

La dirigenza del Palermo, quindi, sta lavorando su più fronti per assicurare una rosa competitiva per la prossima stagione, valutando attentamente ogni possibile innesto per migliorare la qualità della squadra.